مشجعو كأس العالم أنفقو أكثر من مليار ونصف مليار دولار في موسكو وحدها

2018/07/17 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الثلاثاء، بأن مشجعي كرة القدم الذين وفدوا إلى موسكو خلال المونديال أنفقوا أكثر من مليار ونصف مليار دولار.

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