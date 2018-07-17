قائد عسكري: أمريكا مستعدة لمحادثات مباشرة مع حركة طالبان

2018/07/17 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجنرال جون نيكولسون، أكبر قائد عسكري أمريكي في أفغانستان، إن الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في مفاوضات مباشرة مع حركة طالبان في مسعى لإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما في أفغانستان.

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