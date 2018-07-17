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اتفاق بين أوروبا واليابان ردا على سياسات واشنطن
2018/07/17 | 13:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقعت اليابان والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أكبر اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين، في إشارة تحد لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب "الحمائية".

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