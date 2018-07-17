2018/07/17 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت اليابان والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أكبر اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين، في إشارة تحد لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب "الحمائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق بين أوروبا واليابان ردا على سياسات واشنطن) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق بين أوروبا واليابان ردا على سياسات واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).