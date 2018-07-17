الكمارك: ضبط ١٩ طناً من أجنحة الدجاج مخالفة للضوابط

2018/07/17 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أعلنت الهيئة العامة للكمارك، ضبط 19 طناً من أجنة الدجاج المجمد مخالفة للضوابط.وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "مكتب كمرك الصفرة، ضبط اليوم الثلاثاء، ضبط 19 طناً من أجنحة الدجاج المجمد مخالف للتعليمات والضوابط النافذة".وأوضح ان المادة من "منشأ تركي وتم احالتها للجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".وأشار البيان الى ان عملة الضبط "ضمن إجراءات اتخذتها هيئة الكمارك ونتج عنها إحباط العديد من محاولات التهريب بكافة أشكاله والحد من المساس بالأمن الغذائي للمواطن العراقي".

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