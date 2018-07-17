الثلاثاء 17 تموز 2018 م (4 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


إيران توضح رسمياً سبب قطع الكهرباء عن العراق
2018/07/17 | 13:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

إيران توضح رسمياً سبب قطع الكهرباء عن العراق

تأریخ التحریر: : 2018/7/17 13:22

• 223 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران توضح رسمياً سبب قطع الكهرباء عن العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران توضح رسمياً سبب قطع الكهرباء عن العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).


كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ العبادي يرسل وفدا الى السعودية بعد فشل شراء كهرباء من ايران
⋙ كربلاء تقرر اعادة المولدات الاهلية لمدينة القديمة بعد تردي الواقع الكهربائي بالمحافظة
⋙ فيديو| مراسلة الغد: اللجان النيابية اللبنانية مازالت على تركيبتها السابقة
⋙ فيديو| مراسلا الغد: الحكومة العراقية ستوفر 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء لمدينة البصرة
⋙ غزة تواجه الابتزاز الإسرائيلي بعد تشديد الحصار
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسلة الغد: اللجان النيابية اللبنانية مازالت على تركيبتها السابقة
⋙ فيديو| مراسلا الغد: الحكومة العراقية ستوفر 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء لمدينة البصرة
⋙ بالصور.. عمليات قوات البيشمركة في مرتفعات قره جوغ
الأكثر شيوعا