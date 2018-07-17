فينغر يصدم جماهير الأرسنال بـ

2018/07/17 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعترف الفرنسي، آرسين فينغر، المدرب السابق لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بما سماه "أكبر أخطائه" على مدار السنوات العشرين الماضية، في تصريح سبب صدمة للكثيرين.ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، الثلاثاء، عن فينغر {68 عاماً} قوله إنه كان مخطئا باختياره البقاء مدربا لنادي أرسنال لفترة تزيد من العقدين من الزمن".وعندما سألت محطة إذاعة {آر تي أل} الفرنسية فينغر عن أكبر أخطائه، أجاب: "ربما البقاء في نفس النادي لمدة 22 عاما" مضيفا "أنا شخص يحب التنقل كثيرا، لكني أحب أيضا التحديات".ومضى فينغر يقول: "لقد كنت أسير بعض التحديات في بعض الأحيان"، وفق ما ذكرت الصحيفة.وغادر فينغر نادي أرسنال في وقت سابق هذا الصيف، بعد أكثر من عقدين قضاها مدربا للفريق.وفاز فينغر مع أرسنال بـ3 بطولات في الدوري الممتاز {بريميرليغ}، و7 مرات في كأس الاتحاد الإنجليزي، إلا أنه تعرض إلى انتقادات عدة في نهاية فترة ولايته.وبدأت حملة "فينغر آوت" {اخرج يا فنغر} في الوقت الذي أصبح مشجعو النادي محبطين على نحو متصاعد من عدم قدرة الفريق على المنافسة على لقب الدوري.وبعد أن وصل أرسنال مع فينغر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، زاد إحباط الجماهير نحو الرجل بعد عدم تمكن الفريق من الظفر بالكأس الأوروبية الثمينة.انتهى

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