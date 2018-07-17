2018/07/17 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حذرت وكالة الفضاء الأمريكية {ناسا} العالم من كارثة تهدد الحياة على الأرض.وقالت في دراسة علمية نشرتها الوكالة في شهر أيار الماضي، ان "استمرار نضوب ونفاد المياه الجوفية والسطحية على كوكب الأرض هو الخطر الحقيقي الذي يهدد الوجود".وأضافت ناسا إن "شُح المياه تحول إلى تحد رئيسي يواجه هذا القرن".وأشارت الدراسة إلى أن "حوالي خمسة مليارات شخص يعيشون في مناطق مهددة بالجفاف ونضوب المياه من بينهم سكان الشرق الأوسط".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناسا تحذر من كارثة تهدد الحياة على الأرض) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناسا تحذر من كارثة تهدد الحياة على الأرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).