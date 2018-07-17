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ناسا تحذر من كارثة تهدد الحياة على الأرض
2018/07/17 | 13:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {دولية: الفرات نيوز} حذرت وكالة الفضاء الأمريكية {ناسا} العالم من كارثة تهدد الحياة على الأرض.وقالت في دراسة علمية نشرتها الوكالة في شهر أيار الماضي، ان "استمرار نضوب ونفاد المياه الجوفية والسطحية على كوكب الأرض هو الخطر الحقيقي الذي يهدد الوجود".وأضافت ناسا إن "شُح المياه تحول إلى تحد رئيسي يواجه هذا القرن".وأشارت الدراسة إلى أن "حوالي خمسة مليارات شخص يعيشون في مناطق مهددة بالجفاف ونضوب المياه من بينهم سكان الشرق الأوسط".انتهى

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