2018/07/17 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يد العراق تهزم سوريا وتتأهل للدور الثاني من بطولة آسيا

بغداد/..



افاد مدرب المنتخب العراقي الشبابي بكرة اليد، الثلاثاء، بتحقيق المنتخب فوزاً ثميناً على نظيره السوري، ضمن منافسات البطولة الاسيوية، المقامة في سلطنة عمان، والمؤهلة الى بطولة العالم في اسبانيا 2019.

وقال خالد عدنان لـ"عين العراق نيوز"، ان "منتخبنا العراقي تمكن من تحقيق الفوز على المنتخب السوري بنتيجة كبيرة قوامها 45 مقابل 23 هدفاً، في اولى مبارياته في البطولة، والتي جرت في قاعة مجمع السعادة الرياضي في مدينة صلالة العمانية ".

واضاف ان "المنتخب السوري سبق ان خسر مباراته الاولى امام المنتخب القطري، وبالتالي فانه خرج من البطولة، اما العراق فقد تأهل الى الدور الثاني"، مبينا ان "منتخبنا العراقي سيواجه يوم غد نظيره القطري للتنافس على صدارة المجموعة، التي شهدت انسحاب المنتخب الفلسطيني منها".

وتم تقسيم المنتخبات الى أربع مستويات، حيث ضم المستوى الأول، قطر والسعودية وكوريا الجنوبية وعمان البلد المضيّف، ومنتخبات اليابان والعراق والبحرين وايران بالمستوى الثاني، وجاءت منتخبات الصين وأوزبكستان والهند وفلسطين بالمستوى الثالث، وضم المستوى الرابع والأخير، منتخبات سوريا واليمن ولبنان وتايوان.

وتم توزيع المنتخبات الستة عشر المشاركة في البطولة على أربع مجموعات في الدور الأول، وذلك بناءً على لوائح التنظيم والمسابقات للاتحاد الآسيوي لكرة اليد والتي تنص على تشكيل أربع مجموعات في حال إذا كان عدد الفرق المشاركة من 13 إلى 16 فريقاً.



انتهى أ د

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