2018/07/17 | 13:30

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الثلاثاء 17 يوليو 2018 | 01:10 مساءً

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مجلس الديوانية يؤجل جلسته الى اشعار آخر ويكشف عن السبب

بغداد/...أعلن عضو مجلس محافظة الديوانية جعفر الموسوي،الثلاثاء، عن تأجيل جلسة مجلس المحافظة المقرر عقدها اليوم الثلاثاء إلى اشعار اخر.

وقال الموسوي لـ"عين العراق نيوز" ان" إن سبب تأجيل جلسة مجلس المحافظة يعود الى التظاهرات والأوضاع الأمنية المتبعة في المحافظة.

وأضاف ،أن" رئاسة مجلس المحافظة قررت تأجيل الجلسة إلى اشعار اخر لحين هدوء الأوضاع في المحافظة ".انتهى 1

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