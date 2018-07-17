مقتل 10 مدنيين نازحين في قصف بالبراميل نفذه النظام السوري

2018/07/17 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالاتقتل 10 مدنيين بينهم أطفال في قصف بالبراميل المتفجرة نفذته مروحيات تابعة للنظام السوري على مدرسة تؤوي نازحين في ريف القنيطرة جنوب غربي البلاد.

وذكرت وكالة الاناضول للانباء، اطلع عليه “النور نيوز”، ان “10 مدنيين قتلوا بينهم أطفال وجرح العشرات في قصف على مدرسة تؤوي نازحين في بلدة عين التينة بريف القنيطرة الجنوبي”.

وأشارت الى ان “القتلى من نازحي ريف درعا الشمالي الذين هربوا من بلداتهم إلى ريف القنيطرة للنجاة من قصف النظام السوري”.

ومع تقدم النظام السوري، لم يبق تحت سيطرة المعارضة في محافظة درعا سوى بلدة “نوى” بريف المحافظة الغربي، وسط توقعات بأن تواصل قوات النظام محاولاتها للتقدم باتجاه الشريط الحدودي مع الجولان.

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