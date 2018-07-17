ألدرفايريلد يوجه رسالة لبوكيتينيو

2018/07/17 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وشارك المدافع البالغ عمره 29 عاماً في أغلب مباريات توتنهام في بداية الموسم قبل أن تتعطل مسيرته بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ورغم إعلان جاهزيته في كانون الثاني/يناير فإنه شارك في 6 مباريات فقط منذ تشرين الثاني/نوفمبر.

ورغم استبعاد ألدرفايريلد من تشكيلة توتنهام الأساسية خاض المدافع القوي المباريات السبع مع بلجيكا في كأس العالم وساهم في احتلال بلاده المركز الثالث في روسيا.

وأبلغ ألدرفايريلد وسائل إعلام بريطانية "كنت ألعب بتركيز كبير في هذه البطولة.



كنت أريد أن أثبت شيئاً لنفسي والتأكيد على أن فترة ما قبل البطولة، وبغض النظر عن السبب، فإن عدم مشاركتي غير عادلة".

وأضاف "كنت أريد إثبات أني لا أزال توبي كما كنت في نوفمبر".

وذكرت تقارير أن عدة أندية أوروبية مهتمة بضم ألدرفيريلد وقال اللاعب إنه غير متأكد من مستقبله رغم أنه يخطط للبقاء في توتنهام.

ويستهل توتنهام مسيرته في الدوري الإنكليزي الممتاز أمام نيوكاسل يونايتد في 11 آب/أغسطس المقبل.

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