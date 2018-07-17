مسلحون يحرقون مسجدين في تلعفر بعد سرقة محتوياتهما

2018/07/17 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحادثة الثالثة من نوعها في أسبوع ...

كشف مصدر أمني في شرطة نينوى، اليوم الثلاثاء، عن تعرض مسجدين تابعين للوقف السني للحرق، في قضاء تلعفر (70كم غرب الموصل).

وقال النقيب أمير واثق لمراسلة (باسنيوز)، إن «مسلحين مجهولين أقدموا على حرق جامع (أهل البيت) في حي النداء، وجامع حي الطليعة، بعد ما أقدموا على سرقة محتوياتهما».

وأضاف واثق، أن «القوات الأمنية أقدمت على تطويق الحيين وشنت حملة مداهمة وتفتيش للبحث عن المنفذين».

وكان مسلحون مجهولين قد أقدموا على حرق أكبر جامع في القضاء وهو جامع (الفتح)، الأسبوع الماضي.

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