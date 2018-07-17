حزب العمال الكوردستاني يعلن مقتل 8 جنود أتراك

2018/07/17 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلنت قوات حماية الشعب التابعة لحزب العمال الكوردستاني، أنها قتلت 8 جنود أتراك في مرتفعات "برادوست" بإقليم كوردستان.وقال المركز الإعلامي لقوات حماية الشعب، في بيان، إنها "قتلت 8 جنود أتراك في إقليم كوردستان، أمس الأول".وأضاف البيان أن "قوات حماية الشعب شنت هجوماً من محورين على (تل ليلكان) بمنطقة (برادوست) التابعة لبلدة (سيدكان) بإقليم كوردستان، وقتلت 8 جنود أتراك".وتابع البيان أن "المدفعية الترية قصفت مناطق في محيط قريتي (نوسين وليلكان)، ما أسفر عن مقتل طفل يدعى محمد معروف".

ترجمة وتحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

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