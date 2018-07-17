الجميلي يترأس وفداً إلى السعودية يضم أربعة وزراء سعياً لحل أزمة الطاقة

2018/07/17 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيليتوجه أربعة وزراء عراقيين إلى مدينة جدة السعودية، غداً الأربعاء، لبحث أزمة الطاقة مع اتساع رقعة المظاهرات في البلاد احتجاجاً على نقص الماء والكهرباء وتردي الخدمات الأخرى.وأفاد بيان صادر عن وزارة التخطيط بأن "الوزير سلمان الجميلي رئيس الجانب العراقي في المجلس العراقي - السعودي يتوجه على رأس وفد رفيع المستوى غدا الاربعاء الى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية ".وأكد الجميلي أن "زيارة الوفد تأتي بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي"، موضحاً أن "الوفد يضم وزراء النفط عبدالجبار اللعيبي والكهرباء قاسم الفهداوي والنقل كاظم فنجان الحمامي وعدد من المديرين العامين في عدد من الوزارات ".وتابع أن الوفد "سيبحث مع الجانب السعودي عدداً من القضايا والملفات المهمة في اطار عمل مجلس التنسيق العراقي – السعودي"، لافتاً إلى أن "ملف الطاقة الذي يشمل الكهرباء والوقود سيكون أحد اهم الملفات التي سيتم بحثها مع الجانب السعودي".وأشار الجميلي إلى أن "الوفد سيبحث ايضا قضايا اخرى تتعلق بتفعيل النقل الجوي والبحري والبري بين البلدين".وبدأت الاحتجاجات قبل نحو 10 أيام في محافظة البصرة، وامتدت لاحقًا إلى المحافظات ذات الأكثرية الشيعية جنوبي البلاد، وتطالب بتوفير الخدمات العامة الأساسية من قبيل الماء والكهرباء وفرص العمل ومحاربة الفساد. وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف ومواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، ما أوقع 6 قتلى بين صفوف المتظاهرين حتى الآن؛ فضلًا عن عشرات الجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن.

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