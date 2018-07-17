ريال مدريد يقترب أكثر من خطف حارس تشيلسي

2018/07/17 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد مختار فيسبوك تويتر يسعى نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع النجم البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي، وذلك خلال ميركاتو الصيف الحالي بقيادة المدرب لوبيتيجي.

كان النادي الملكي يسعى منذ فترة طويلة للتعاقد مع حارس جيد ولذلك كان هناك اهتمام كبير بالحارس الإسباني دافيد دي خيا ولكن المفاوضات معه فشلت أكثر من مرة.

ومن جانب صحيفة "ماركا" المقربة من النادي الملكي فقد أكدت أن الاهتمام الآن بالنجم البلجيكي كورتوا بعد الأداء المميز الذي قدمه في مونديال روسيا مع منتخب بلاده.

كان الحارس الدولي قد تحدث عن إمكانية الرحيل قائلًا: "أنا وهازارد لن نفترق وسنظل نلعب سويًا دائمًا".

إنتهي المونديال لكن أرقامة لم تنتهي بعد، إليكم أفضل 🔟 ممررين ناجحين في المونديال 🏆#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/7ekVqEBasj

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2018وذلك بعد أن كان هازارد قد فتح الباب أمام الرحيل قائلًا أنه بعد 6 سنوات يريد أن يبحث عن رحلة جديدة ولكن سيتحدث مع إدارة البلوز عن ذلك أولًا.





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