إينسيني عن انتقال رونالدو ليوفنتوس: ميسي الأفضل ولن يفوز بالمباريات وحده

2018/07/17 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود ضياء فيسبوك تويتر يرى لورينزو إينسيني لاعب نابولي أن رونالدو لن يمكنه الفوز بالمباريات وحده مشيرًا لأنه يفضل ليونيل ميسي.

رونالدو تم تقديمه بالأمس كلاعبًا جديدًا ليوفنتوس بعد اجتياز الفحصوات الطبية في مؤتمر صحفي.

قميص جديد ..



تحدي جديدرونالدو يوفيتيني (:@juventusfcen ) pic.twitter.com/HbXThpDqJw

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2018إينسيني قال في تصريحات للاجزيتا ديلو سبورت: "أنا متشوق لأرى كيف سيتكيف مع الدوري الإيطالي، لن يكون قادرًا على الفوز بالمباريات وحده.



بالنسبة لي أفضل ليونيل ميسي ولكن رونالدو أيضًا لديه خمس كرات ذهبية وهذا يعني أنه من ضمن الأفضل".

لاعب نابولي أضاف: "الدفاع الإيطالي قوي لغاية ولكن علينا أن ننتظر لنرى ما سيحدث خلال موسم طويل.



ربما سيكون التركيز مع رونالدو على دوري أبطال أوروبا وهو الهدف الأكبر ولكن أمامنا قبل عامين لم يسجل رونالدو أي هدف في ثمن النهائي".

رونالدو انتقل ليوفنتوس خلال كأس العالم قادمًا من ريال مدريد مقابل 105 مليون يورو مع 12 مليون كإضافات ومصروفات إدارية.

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اختتم إينسيني تصريحاته بالحديث عن مدربه الجديد أنشيلوتي: "وصوله كان رائعًا بالنسبة لنا، يتواجد معان في كل الأوقات ودائمًا ما يحدثنا عن كرة القدم ويحاول جعل الأمور أسهل".

أنشيلوتي كان قد تولى تدريب نابولي قبل فترة قصيرة خلفًا لماوريسيو ساري الذي اتجه نحو إنجلترا لتدريب تشيلسي.





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