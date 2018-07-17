مرشح جديد يظهر في حسابات الاتحاد التونسي لخلافة معلول

2018/07/17 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد التونسي لكرة القدم ما زال يبحث عن التعاقد مع المدير الفني الجديد لتدريب نسور قرطاج.

وكان نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس رحل لتدريب فريق الدحيل القطري، بعد المشاركة في كأس العالم بروسيا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الصريح" التونسية، أن هناك أكثر من مدرب أجنبي في الوقت الحالي على مائدة الاتحاد التونسي لكرة القدم، ويسعى الجميع على اختيار الأفضل بينهم.

ويأتي خاليلوزيتش المدير الفني السابق للمنتخب الجزائري ضمن المرشحين لخلافة نبيل معلول، ومدرب أجنبي أخر وصفته الصحيفة بالمفاجأة.

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المنتخب التونسي شارك في كأس العالم وودع المنافسات من دور المجموعات، حيث تلقى هزيمتين أمام إنجلترا وبلجيكا وحقق فوزًا وحيدًا على بنما.

وأيضًا يدرس الاتحاد التونسي لكرة القدم في الوقت الحالي، فكرة تولي أحد المدربين الوطنيين تدريب نسور قرطاج ويأتي على رأسهم صبري اللموشي.

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ورينارد في الصورة

ولم يحالف المنتخب التونسي الحظ في كأس العالم بوقوعه في مجموعة صعبة مع إنجلترا وبلجيكا، وعدم تحقيق النتائج التي تصعد به إلى الدور الثاني.

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— موقع قول السعودي (@GoalSA) July 17, 2018

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