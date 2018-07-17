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#سعيد العليمى - لأى شئ ينبغى ان تستند حقوق المواطنة فى مصر ؟
2018/07/17 | 14:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_العليمى لايجب ان يستند اى جدال ديموقراطى ثورى حول حقوق المواطنة الى فقهاء العصور الوسطى الاقطاعية المتخلفة قياسا بزمننا ، فضلا عن النصوص الدينية الأصولية المشروطة تاريخيا بزمنها ، وانما على حقوق الانسان والمواطن التى ابدعها عصر التنوير الاوروبى وثوراته البورجوازية والامريكية التى باتت تراثا انسانيا وحضاريا مشتركا - والتنوير العربى من المعرى وابن الريوندى والرازى وابن حيان وتراث القرامطة حيث : ......

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