الثلاثاء 17 تموز 2018 م (4 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


#ذياب مهدي محسن - عكد سيد نور ( شارع موسكو ) ج2 ....
2018/07/17 | 14:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ذياب_مهدي_محسن عكد موسكو في البراق ، ففي هذا العكد (الزقاق) الذي هو امتداد لعكد المسابج والتسمية لوجود (مسابج) لصنع الدبس ، كانت فيه مقبرة سيد نور الياسري وبيوت نجفية أصيلة فيها للنضال اشجار بازغة العطاء والافكار المنيرة كان لهم دور فعال في الحركة الوطنية النجفية ونضالها ، مثلا : بيت الحاج امين عجينة والحاج محسن عجينة ، واولادهم حامد ، وجعفر ، وصلاح ، وطاهر ، وكذلك بيت الحاج محمود وراضي منى ، وبيت السيد كاظم ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ذياب مهدي محسن - عكد سيد نور ( شارع موسكو ) ج2 ....) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ذياب مهدي محسن - عكد سيد نور ( شارع موسكو ) ج2 ....) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ وزارة المالية العراقية : لا تأخير في رواتب الموظفين والمتقاعدين لهذا الشهر ..
⋙ كربلاء:اذاعة الروضة الحسينية تفوز بجائزة أفضل برنامج ديني في العراق
⋙ بالصور : هذا ماخلفه اقتحام المتظاهرين لمبنى محافظة المثنى
⋙ بعد توجه العراق الى السعودية للحصول على الطاقة  .. ايران تدافع عن موقفها من قطع التيار
⋙ ماسر الميدالية الذهبية التي اراد بوتين الاحتفاظ بها في حفل مونديال 2018 ؟
بالفيديو والصور
⋙ قصة سيارة صدام حسين البنتلي النادرة والتي ظهرت في امريكا (فيديو)
⋙ بالفيديو: التظاهرات تصل قضاء الحي في واسط وتطالب بتحسين الخدمات
⋙ بالصور : هذا ماخلفه اقتحام المتظاهرين لمبنى محافظة المثنى
الأكثر شيوعا