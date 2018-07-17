ذياب مهدي محسن - عكد سيد نور ( شارع موسكو ) ج2 ....

2018/07/17 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ذياب_مهدي_محسن عكد موسكو في البراق ، ففي هذا العكد (الزقاق) الذي هو امتداد لعكد المسابج والتسمية لوجود (مسابج) لصنع الدبس ، كانت فيه مقبرة سيد نور الياسري وبيوت نجفية أصيلة فيها للنضال اشجار بازغة العطاء والافكار المنيرة كان لهم دور فعال في الحركة الوطنية النجفية ونضالها ، مثلا : بيت الحاج امين عجينة والحاج محسن عجينة ، واولادهم حامد ، وجعفر ، وصلاح ، وطاهر ، وكذلك بيت الحاج محمود وراضي منى ، وبيت السيد كاظم ال......

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