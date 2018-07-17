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مركز الإعلام الأمني: رئيس الوزراء وجه بالتعامل بحكمة مع التظاهرات ولن نتهاون مع المخربين والمندسين
2018/07/17 | 14:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واعاكد مركز الاعلام الأمني ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي وجه بالتعامل بحكمة مع التظاهرات.وقال الناطق الرسمي باسم المركز يحيى رسول في مؤتمر صحفي انتهى قبل قليل: ملتزمون بحماية التظاهرات ومؤسسات الدولة من المندسين، لكننا “لن نتهاون مع المندسين والمخربين”.واضاف ان “مندسين يحاولون التعرض لمؤسسات الدولة والممتلكات العامة”.وتابع ان “القوات الأمنية انتصرت على اقوى تنظيم ارهابي ظلامي فلا تستحق التعامل معها كما فعل بعض المندسين والمخربين”، مشيرا الى ان “مندسين استخدموا السكاكين والهراوات والحجارة والرصاص الحي ضد القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين، ما ادى الى اصابة 262 بين القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين، بينها 6 اصابات حرجة”.ودعا رسول “المتظاهرين الى الابلاغ عن المخربين والمندسين الذي يحاولون نشر الفوضى في البلد”.ومع ذلك، فقد اعلن رسول استقرار الاوضاع في النجف الاشرف وكربلاء وميسان وذي قار والمثنى، والبصرة بشكل كبيرة، اضافة الى بغداد والمحافظات الاخرى”.

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