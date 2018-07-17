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بالفيديو: التظاهرات تصل قضاء الحي في واسط وتطالب بتحسين الخدمات
2018/07/17 | 14:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تحسين الكهرباء والماء والبنى التحتية، مطالب شدّد عليها أهالي قضاء الحيّ في واسط بتظاهرة سلميّة أمام مبنى القائممقامية.وفي ظل عدم الاستجابة السريعة الى مطالب المتظاهرين، بدأت الاحتجاجات تأخذ طرقا اخرى نحو التصعيد في وقت يؤكد الجميع على ضرورة التهدئة للحفاظ على الممتلكات العامة وعدم الانجرار الى اوضاع قد لا تحمد عقباها.

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