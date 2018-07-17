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قصة سيارة صدام حسين البنتلي النادرة والتي ظهرت في امريكا (فيديو)
2018/07/17 | 14:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادنشر موقع أمريكي صورا ومقطع فيديو يظهر سيارة نادرة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.واضافت "تم تسليمها للعائلة الملكية في العراق في آذار 1958 وبقيت بعهدة العائلة لمدة 10 سنوات"، مشيرة الى ان "السيارة اشتراها رجل اعمال عراقي يدعى الجنابي".

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