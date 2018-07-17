العراق:مقتل ثلاثة من فلول

2018/07/17 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في تصريح له اليوم الثلاثاء:" ان قصفا جويا استهدف مضافة لفلول (داعش) في أطراف مطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين، ما اسفر عن مقتل ثلاثة منهم ".وأضاف :" ان عملية القصف جاءت وفق معلومات استخبارية دقيقة ".انتهى.ر.م

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