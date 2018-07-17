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العراق:مقتل ثلاثة من فلول
2018/07/17 | 14:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني  في تصريح له اليوم الثلاثاء:" ان قصفا جويا استهدف مضافة  لفلول  (داعش) في أطراف مطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين، ما اسفر عن مقتل ثلاثة منهم ".وأضاف :" ان عملية القصف جاءت وفق معلومات استخبارية دقيقة ".

   انتهى.ر.م 

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