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زيدان قد يلحق برونالدو إلى اليوفينتوس
2018/07/17 | 14:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أفاد الـ esRadio بأن زيدان سيلحق برونالدو في اليوفينتوس في أكتوبر المقبل للعمل كمستشار لرئيس النادي لتكون تلك عودة للعمل من قبله ولكن ليس إستكمالًا لدوره التدريبي .

فلن يعود زيدان للعمل بعد إستقالته من تدريب الريال كمدرب ولكن ستكون عودة إدارية في السيدة العجوز التي نجحت في إستقطاب رونالدو في صفققة ينتظر الكثيرين في الكالتشيو أن تُحدث الفارق .

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