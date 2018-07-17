ساري يواجه التحدي الأكبر في تشيلسي

2018/07/17 | 14:58

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هاي كورة- يواجه المدرب الايطالي ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد بنادي تشيلسي الانجليزي تحديا كبيرا خلال الفترة المقبلة من أجل ضمان استقرار الفريق قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وكان ساري قد تولى تدريب البلوز رسميا خلفا لمواطنه أنطونيو كونتي الذي رحل عن تدريب الفريق لسوء النتائج.

وأكدت الصحف الانجليزية بأن ساري سوف يواجه تحديا كبيرا بالابقاء على نجوم الفريق اللذين تلقوا عروضا قوية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحف بأن ساري سوف يعقد مكالمة هاتفية بالرباعي تيبو كورتوا وإيدين هازارد وويليان ونجولو كانتي من أجل الضغط عليهم بالاستمرار في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتلقى الثنائي ايدين هازارد كورتوا عروضا للانضمام لنادي ريال مدريد الاسباني فيما يستهدف نادي برشلونة ضم كانتي وويليان.

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