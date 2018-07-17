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نوفاك: روسيا تعول على محادثات ثلاثية بناءة حول الغاز مع أوكرانيا والمفوضية الأوروبية
2018/07/17 | 15:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستعدة بشكل بناء للمحادثات الثلاثية حول الغاز، مع أوكرانيا والمفوضية الأوروبية، وتنتظر نفس الاستعداد من المشاركين الآخرين.

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