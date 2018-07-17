2018/07/17 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستعدة بشكل بناء للمحادثات الثلاثية حول الغاز، مع أوكرانيا والمفوضية الأوروبية، وتنتظر نفس الاستعداد من المشاركين الآخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوفاك: روسيا تعول على محادثات ثلاثية بناءة حول الغاز مع أوكرانيا والمفوضية الأوروبية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نوفاك: روسيا تعول على محادثات ثلاثية بناءة حول الغاز مع أوكرانيا والمفوضية الأوروبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).