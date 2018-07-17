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قيادي في الحراك يناشد الجنوبيين بالعودة من جبهات القتال وترك السلاح
2018/07/17 | 15:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يرى المحامي رائد الجحافي، القيادي في الحراك الجنوبي اليمني، أن الحرب الجارية عبثية لا جدوى منها للجنوب، مؤكدا أن الحرب في اليمن تجري بين أطراف خارجية عبر أدواتها في الجنوب والشمال وأنه لا فائدة للجنوبيين من تلك الحرب سوى سفك الدماء والاستنزاف.

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