الثلاثاء 17 تموز 2018 م (4 ذو القعدة 1439 هـ)
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2018/07/17 | 15:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أبدعت روسيا وسيطة جديدة لمكافحة الدبابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مبيد" جديد لمكافحة دبابات الناتو) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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