2018/07/17 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ اربيل أعلن مدير ناحية سيدكان بمحافظة اربيل ، الثلاثاء، أن المدفعية الايرانية قصفت مناطق حدودية تابعة للمحافظة، مؤكدا ان الهجوم تسبب في نزوح سكان ثلاث قرى وإندلاع حرائق كبيرة في البساتين والمراعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المدفعية الايرانية تقصف بشدة مناطق تابعة لأربيل وتسبب نزوح سكان ثلاث قرى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المدفعية الايرانية تقصف بشدة مناطق تابعة لأربيل وتسبب نزوح سكان ثلاث قرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).