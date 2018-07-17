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المدفعية الايرانية تقصف بشدة مناطق تابعة لأربيل وتسبب نزوح سكان ثلاث قرى
2018/07/17 | 15:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ اربيل أعلن مدير ناحية سيدكان بمحافظة اربيل ، الثلاثاء، أن المدفعية الايرانية قصفت مناطق حدودية تابعة للمحافظة، مؤكدا ان الهجوم تسبب في نزوح سكان ثلاث قرى وإندلاع حرائق كبيرة في البساتين والمراعي.

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