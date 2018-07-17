أمنية ديالى تكشف عن اعتقال اربعة عناصر

2018/07/17 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ ديالىأعلنت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الثلاثاء، عن اعتقال اربعة عناصر وصفتها بانها "خطيرة للغاية" قرب بعقوبة .وكانت الاجهزة الامنية في ديالى اعتقلت العشرات من المطلوبين للقضاء خلال الاشهر الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة.

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