العمليات المشتركة: لن نتهاون مع من يعبث بالامن ومؤسسات الدولة

2018/07/17 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأكدت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، عدم التهاون مع من "يعبث بالامن ومؤسسات الدولة"، فيما اشارت الى التزامها الكامل بتوجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي.واشار الى أن "هناك متظاهرين ملتزمين بالتوصيات التي تضعها القوات الامنية"، موضحا أن "قوات الشغب تنتشر داخل جميع مناطق البلاد وهي على اهبة الاستعداد لمواجهة الارهاب".

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