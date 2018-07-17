تحذيرات من حركة نزوح شرق بعقوبة نتيجة أزمة المياه

2018/07/17 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالىحذر مجلس محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، من حركة نزوح شرق ب‍عقوبة نتيجة أزمة المياه.

وقال رئيس مجلس ديالى علي الدايني في تصريح صحفي، ان “حوض الداينية شرق بعقوبة، الذي يضم قرى مترامية وواسعة تضم آلاف العوائل يعيش أزمة مياه خانقة بدأت منذ عدة أسابيع”.

وأضاف، ان “أزمة المياه ستؤدي الى نزوح الأهالي بسب الجفاف الحاد وعدم توفر بدائل للمياه وتوقف الزراعة وسط مخاوف من هلاك قطعان كبيرة الأغنام والماشية”.

وشدد الدايني، على “ضرورة وضع خطة عاجلة لتأمين المياه ومعالجة التجاوزات على الأنهر والجداول الزراعية”.

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