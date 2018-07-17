وزارة المالية: لا تأخير في رواتب الموظفين والمتقاعدين

2018/07/17 | 15:03

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- 7/17/2018 2:34:00 PM 28 عدد القراءات‌‌

خندان -

اعلنت وزارة المالية العراقية استمرارها في اطلاق رواتب الموظفين والمتقاعدين في عموم البلاد بالمواعيد المحددة، مشيرة الى انها مؤمنة بشكل كامل.وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوحان لشبكة الاعلام العراقي، ان "الوزارة مستمرة باطلاق مرتبات الموظفين والمتقاعدين في بغداد والمحافظات، بالمواعيد المحددة"، مؤكدا "تجاوز الاشكالية التي رافقت توقف منظومة الانترنت خلال اليومين الماضيين عبر اعتماد نظام خدمة الكتروني".واضاف، ان "رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة بشكل تام، كما تحرص الوزارة على تسليمها بوقتها المحدد من دون عراقيل، كما تعمل ايضا على تلافي اي اشكال قد يحدث بالسرعة الممكنة لرواتب الموظفين والمتقاعدين في بغداد او المحافظات".

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