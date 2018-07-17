2018/07/17 | 15:03

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الثلاثاء 17 يوليو 2018 | 02:55 مساءً

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متظاهرو النجف: لا فضل للعبادي بتغيير إدارة مطار المحافظة

بغداد/..



اكد متظاهرو النجف، الثلاثاء، ان ما حصل من تغيير بإدارة المطار يسجل لأهالي النجف وليس لرئيس الوزراء.

وافاد بيان لـ"الحراك المدني المستقل" في النجف، اطلعت عليه "عين العراق نيوز"، ان "الشباب النجفي الثائر المنتفض خرج بوجه الأحزاب الخمسة التي تدير مطار النجف وهي (حزب الدعوة، الحكمة، سائرون، الوفاء للنجف، تيار الدولة العادلة)، وان ما حصل من تغيير بإدارة المطار يسجل لهم وليس لرئيس الوزراء".

واضاف، ان "الشباب قاموا بالدخول إلى مطار النجف الأشرف الدولي، بعد ما عجزت عنه كل الجهات المسؤولة من مجلس المحافظة والمحافظ وحتى رئيس الوزراء، الذي لم يحترم قرارهُ في محاولتهِ لتغيير ادارة المطار".

وذكر البيان ان "ما قام به محافظ النجف لؤي الياسري بأخذ وفد بعدد من شيوخ مرتزقة أحزاب السلطة، لا يمثلون أهالي النجف ولا المتظاهرين ولا المعارضين، وإنما يمثلون انفسهم ومن دفع لهم للحضور بالاجتماع مع رئيس الوزراء".

وشدد على أن "الحراك المدني المستقل في النجف سبق وأن طالب الجهات المسؤولة بالتحرك على تغيير ادارة المطار ومحاسبة الفاسدين ممن هدروا المال العام، وبعدها يقوم مجلس المحافظة بتبرئة من تسببوا بإقالته على خلفية ملفات الفساد"، مبينا ان "المطاليب مشروعة والانتفاضة مستمرة ميدانياً واعلامياً وستلاحق الفاسدين بالقانون والدستور معاً".



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