2018/07/17 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتفاصيل..اطعمة ترفع درجة حرارة الجسم في الصيف

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في ظل ارتفاع درجة الحرارة، تلعب مائدتنا دورا مهما في تفادي الحرارة المرتفعة أو زيادتها في الجسم، لذلك ينصح خبراء التغذية بتجنب بعض الأطعمة لتفادي الحرارة المرتفعة.

ومن أهم الأطعمة التي قد تساهم في رفع حرارة الجسم هي:

عدم تذوق أطعمة أوأطباق جديدة في الطقس الحار لأن المعدة تكون حساسة وقد تتفاعل في الجسم وتسبب الحساسية أو انزعاجا، وعدم الإكثار من تناول البروتين لأنه يرفع حرارة الجسم، لكن يجب الحرص على تناول كمية البروتين المطلوبة للجسم شرط أن تكون مقسمة على وجبات.

وتناول وجبات صغيرة خلال النهار وتجنب الوجبة الكبيرة تفاديا لارتفاع حرارة الجسم.

و تناول بعض التوابل الحارة لأن من شأنها تبريد الجسم، فهي تزيد الدورة الدموية وبالتالي التعرق الذي يساعد في تبريد الجسم.

التركيز على السلطة واللبن في الوجبات.

وتبقى القاعدة الأساسية هي أهمية الإكثار من شرب المياه والسوائل تفاديا لجفاف الجسم، لأن ارتفاع الحرارة يؤدي إلى نقص السوائل في الجسم لا سيما أن المياه تشكل 75% من وزن الجسم.انتهى 15

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