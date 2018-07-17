2018/07/17 | 15:03

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الثلاثاء 17 يوليو 2018 | 02:45 مساءً

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اللعيبي: سنوفرمياه صالحة للشرب في البصرة بعد شهرين

بغداد/...



اعلن رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بتحسين الواقع الخدمي بمحافظة البصرة، الثلاثاء، عن تكثيف الاتصالات مع الشركات المعنية المتخصصة لتجهيز طلبيات عاجلة لمحطات تصفية وتوفير الماء الصالح للشرب ومنها المحطات المتنقلة والدائمية ، فضلا عن تلقيها عدد من العروض لتنفيذ مشاريع خدمية عاجلة لابناء المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الوزارية المكلفة وزير النفط جبار اللعيبي في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، اننا "ومن خلال لقاءاته واتصالاته المكثفة يعمل على تشجيع الشركات الدولية المتخصصة على الإسراع في التعاقد مع الجهات المعنية بعيدا عن البيروقراطية والروتين والتعليمات والفساد والمساومات والصراعات والتقاطعات السياسية والمصالح الضيقة التي عطلت العديد من المشاريع الخدمية الملحة لابناء المحافظة طيلة السنوات الماضية".

وأضاف اللعيبي، ان "على جميع الجهات المعنية ضرورة مغادرة الأساليب والآليات العقيمة والمتخلفة، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار".

وأكد اللعيبي "بان عدد من الشركات المتخصصة قد أبدت استعدادها لنصب محطات تصفية مياه متنقلة ودائمية في محافظة البصرة بفترة قياسية لا تتجاوز الشهرين توفر من خلالها كميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب".

وتابع "سوف يتم عرض كل ذلك من قبله على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة وذلك من اجل الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية والضرورية خلال الفترة القصيرة المقبلة".

وتابع رئيس اللجنة الوزارية ان "إحدى الشركات الكويتية قد بادرت بضخ كميات كبيرة من الماء الصالح للشرب يوميا الى محافظة البصرة لحين نصب وحدات تصفية مياه جديدة في عدد من الاقضية والنواحي والقرى التابعة لمحافظة البصرة مثمنا مبادرة الاشقاء في تعزيز العلاقات الثنائية".

واختتم اللعيبي قائلا ان "اللجنة تعكف على معالجة الحاجات الضرورية والملحة للمحافظة من خلال الحلول الواقعية التي تقع ضمن الاولويات التي تهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لابناء المحافظة".انتهى 15

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