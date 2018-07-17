الثلاثاء 17 تموز 2018 م (4 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


العمال الكردستاني يعلن مقتل 8 عناصر من الجيش التركي شمال أربيل
2018/07/17 | 15:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ اربيل أعلن الجناح المسلح ل‍حزب العمال الكردستاني، اليوم الثلاثاء، مقتل 8 عناصر من الجيش التركي شمال أربيل.

وذكر بيان للحزب اطلع عليه “النور نيوز”، ان “قواتنا شنت هجوما على موقع للجيش التركي في مرتفع ليلكان بمنطقة برادوست الحدودية شمال محافظة اربيل ، مااسفر عن مقتل 8 جنود اتراك”.

وأشار الى ان “المدفعية التركية قصفت محيط المنطقة عقب الهجوم، ما ادى الى مقل طفل في الخامسة من العمر جراء القصف التركي في المنطقة ذاتها”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمال الكردستاني يعلن مقتل 8 عناصر من الجيش التركي شمال أربيل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمال الكردستاني يعلن مقتل 8 عناصر من الجيش التركي شمال أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).


كامل التفاصيل في: النور نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ متظاهرو النجف: ما حصل من تغيير بإدارة المطار يسجل لنا وليس لرئيس الوزراء
⋙ بدء عمليات العد والفرز اليدوي في محافظة نينوى
⋙ هكذا تناولت صحف ايطاليا تقديم الدون في السيدة العجوز
⋙ سكاي : افضل 11 لاعب في المونديال 2018
⋙ بالصورة.. قميص نادي مانشستر يونايتد للموسم الجديد
بالفيديو والصور
⋙ قصة سيارة صدام حسين البنتلي النادرة والتي ظهرت في امريكا (فيديو)
⋙ بالفيديو: التظاهرات تصل قضاء الحي في واسط وتطالب بتحسين الخدمات
⋙ بالصورة.. قميص نادي مانشستر يونايتد للموسم الجديد
الأكثر شيوعا