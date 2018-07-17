العمال الكردستاني يعلن مقتل 8 عناصر من الجيش التركي شمال أربيل

2018/07/17 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اربيل أعلن الجناح المسلح ل‍حزب العمال الكردستاني، اليوم الثلاثاء، مقتل 8 عناصر من الجيش التركي شمال أربيل.

وذكر بيان للحزب اطلع عليه “النور نيوز”، ان “قواتنا شنت هجوما على موقع للجيش التركي في مرتفع ليلكان بمنطقة برادوست الحدودية شمال محافظة اربيل ، مااسفر عن مقتل 8 جنود اتراك”.

وأشار الى ان “المدفعية التركية قصفت محيط المنطقة عقب الهجوم، ما ادى الى مقل طفل في الخامسة من العمر جراء القصف التركي في المنطقة ذاتها”.

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