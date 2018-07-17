القبض على 68 مخالفا بقضايا مختلفة في الديوانية

2018/07/17 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الثلاثاء، القبض على 68 مخالفا بقضايا مختلفة في المحافظة.وقال المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "دوريات ومفارز قسم شرطة النجدة نفذت ممارسة امنية واسعة شملت مناطق متفرقة في عموم المحافظة تضمنت نصب السيطرات المتحركة والثابتة اضافة الى تفتيش العجلات والاشخاص وذلك في إطار متابعتها المستمرة للبحث عن الخارجين عن القانون سعياً منها للحفاظ على الأستتباب الامني وقطع الطريق أمام كل من يحاول أن تسول له نفسه العبث باستقرار أمن المحافظة".

وأضافت ان "ذلك جاء بعد أن تم إلقاء القبض على 68 مخالف بقضايا مختلفة فيما تم ارسالهم إلى المراكز الامنية المختصة للتحقيق معهم".

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