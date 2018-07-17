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بالوثيقة.. محافظ ذي قار يوافق على استقالة مدير بلدية الناصرية
2018/07/17 | 15:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ ذي قار يتبع…

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