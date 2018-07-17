رحلات هاواي السياحية تواجه قيودا جديدة بعد إصابات بسبب «قنبلة حمم»

2018/07/17 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت قيود أشد على قوارب الرحلات السياحية في هاواي، اليوم الثلاثاء، بعد إصابة 23 راكبا بسبب انفجار بركاني حيث تحقق السلطات بشأن إن كان قارب تعرض “لقنبلة من الحمم” اقترب بشدة من صخور منصهرة تصب في المحيط.

ويطالب خفر السواحل الأمريكي قباطين السفن الآن بالبقاء على بعد لا يقل عن 300 متر من الحمم المتدفقة إلى المحيط الهادي من بركان كيلاويا في جزيرة هاواي الكبيرة.

وحتى الحادث الذي أسفر عن إصابات أمس الإثنين، كان خفر السواحل حدد مسافة آمنة تبلغ 50 مترا لمشغلي القوارب الذين لديهم خبرة في التعامل مع الحمم البركانية مثل شين توربين قبطان القارب الذي تعرض لانفجار أمس نتج عن امتزاج الحمم بمياه البحر.

وقالت أماندا لوفاسير المتحدثة باسم خفر السواحل الأمريكي إن تحقيقا يجرى لمعرفة إن كان توربين تجاوز المنطقة المحظورة وقت وقوع الانفجار.

وقالت عبر الهاتف “سنعلن ذلك فور أن نتلقى تأكيدا بشأنه”.

وقال توربين، مالك شركة لافا أوشن تورز، إنه كان خارج المنطقة المحظورة وقت حدوث الانفجار.

وأضاف في رسالة نصية “كنا نتجه شرقا بعيدا عن الحمم.



أذكر أننا كنا على بعد نحو 200 متر من سيل الحمم”.

وأظهر مقطع مصور نشره ويل بريان، وهو أحد ركاب القارب “هوت سبوت” الذي يملكه توربين، على موقع فيسبوك الانفجار وصوت صرخات الركاب بينما تنهمر الصخور على القارب.

وقال في رسالة لرويترز عبر فيسبوك “لم نكن نتوقع أننا قريبون لهذه الدرجة” وأضاف أنه أصيب بحرق بينما تعرضت صديقته لرماد في عينيها.

وقالت لوفاسير إن هذه هي أول إصابات على متن قارب سياحي نتيجة حمم متطايرة في الآونة الأخيرة.

ونفت مسؤولة مبيعات في شركة لافا أوشن تورز أن تكون الشركة قررت إلغاء رحلات سياحية.

كما أعلنت شركة كالابانا كالتشر تورز المنافسة أن خدمات القوارب لديها تمضي على نحو طبيعي ولم يتم إلغاء أي رحلة.

وأكد مكتب زوار جزيرة هاواي للسائحين أن مشاهدة بركان كيلاويا وحممه آمنة تماما.



ويتصدر البركان أهم مزارات جزيرة هاواي الكبيرة.

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