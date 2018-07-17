2018/07/17 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة ديلي تلجراف مقالا افتتاحيا تقول فيه، إن الرئيس الأمريكي مخطئ بشأن روسيا.

وتذكر الصحيفة، أن ترامب يعتبر التوافق مع روسيا أمرا إيجابيا وليس سلبيا، وهو موقف لا يتعرض عليه أحد وفق ديلي تلجراف.

لكن الدول الغربية الأخرى قلقة من محاولة ترامب أداء دور في الاتفاقات الدولية “يمنح من خلاله الشرعية” للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وسياسته “الخارجية العدوانية”.

وترى الصحيفة، أن ما يريده بوتين هو أن تعامله الدول الغربية بالندية، فالروس يعتبرون أنفسهم محتقرين من الدول الغربية، كما وصف بوتين سقوط الاتحاد السوفييتي بأنه أكبر “كارثة جيوسياسية في القرن العشرين”، ويرى أن من واجبه استرجاع هيبة روسيا وعظمتها، ويفهم ترامب معنى هذا الشعار، لأنه يستعمله مع أمريكا، بحسب المقال.

وتضيف الصحيفة، أن روسيا تحتفظ بمركزها كقوة عظمى بفضل ترسانتها النووية ومصادر الطاقة التي لديها، وليس بفضل قوة اقتصادها، الذي يتساوى مع الاقتصاد الإسباني.

وترى ديلي تلجراف، أن ترامب منح بوتين ما كان يبحث عنه، وهو الاحترام والتقدير على الرغم من الاختلافات بينهما، وتضيف أن تحفيز بوتين لن يروق بالضرورة للدول الدائرة في فلك موسكو، لكن لا أحد يعرف ما الذي قاله الرئيسان في جلستهما المغلقة التي أبعد عنها أقرب المستشارين بمن فيهم جون كيلي رئيس موظفي البيت الأبيض.

وتقول الصحيفة، إنه على الرغم من اجتياحه جورجيا وضم شبه جزيرة القرم وإسقاط الطائرة الماليزية، والتدخل في سياسات الاتحاد الأوروبي والسياسات الأمريكية والهجوم بمادة نوفوتشيك السامة، حصل بوتين على التقارب الذي كان يبحث عنه بشروطه، ولم تعد روسيا دولة منبوذة.

أخبار ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديلي تلجراف: ترامب أعطى الشرعية لسياسات بوتين العدوانية) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديلي تلجراف: ترامب أعطى الشرعية لسياسات بوتين العدوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).