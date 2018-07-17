2018/07/17 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / رسول : القوات الامنية تتعامل بكل حكمة مع المتظاهرين

17/07/2018 16:20:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / م .ك

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، عن حصيلة اصابات افراد القوات الامنية خلال التظاهرات، فيما كشفت عن الموقف بالمحافظات ليوم امس الاثنين.

وذكر المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، وحضره مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "القوات الامنية تتعامل بكل حكمة مع المتظاهرين"، مشددا على "ضرورة عدم الانجرار وراء من يحاول الاصطدام مع القوات الامنية".

واضاف ان "التوجيهات تضمنت عدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهرين"، مشيرا الى ان "عدد الاصابات بين صفوف القوات الامنية في التظاهرات بلغت 262 اصابة بين ضباط ومنتسبين ومراتب، بينهم 6 في حالة حرجة و30 ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات".

وبشأن الموقف بالمحافظات ليوم امس الاثنين، اكد رسول ان "محافظتي النجف وبابل شهدتا استقرارا امنيا دون اي تظاهر"، لافتا الى ان "الحياة عادت الى ميسان وكربلاء".

وتابع ان "ذي قار شهدت اربع تظاهرات انتهت دون الاحتكاك مع القوات الامنية"، موضحا ان "بغداد شهدت تجمع في منطقة البلديات وتم التعامل معه وفضه، اضافة الى تجمع اخر في الشعلة وتعاملت القوات الامنية معه بحكمة".

ولفت رسول ان "المثنى لم تشهد اي تظاهرة"، مضيفا انه "في البصرة كان هناك اعتصامين الاول قرب حقل القرنة والاخر قرب محطة السيبة الغازية، وتم الانتهاء من احد الاعتصامات".

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