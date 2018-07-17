2018/07/17 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / نجاة رئيس اركان قيادة عمليات صلاح الدين من محاولة اغتيال

17/07/2018 16:16:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / مكتب صلاح الدين / س .م

افاد مصدر أمني في صلاح الدين، الثلاثاء، عن نجاة رئيس اركان قيادة عمليات صلاح الدين من محاولة اغتيال استهدف موكبه بعبوة ناسفة شرق المحافظة.

وذكر المصدر لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في منطقة المناهلة بناحية مطيبيجة شرق محافظة صلاح الدين، انفجرت، ظهر اليوم، مستهدفة موكب رئيس اركان قيادة عمليات صلاح الدين العميد الركن عماد احمد محمد".

وأوضح المصدر الامني، ان الانفجار اسفر عن "اصابة رئيس الاركان واثنين من افراد حمايته بجروح طفيفة جدا".

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