2018/07/17 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / ديالى : اعتقال اربعة عناصر ارهابية خطير قرب بعقوبة

17/07/2018 16:11:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / مكتب ديالى / س .م

أعلنت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الثلاثاء، عن اعتقال اربعة عناصر وصفتها بانها "خطيرة للغاية" قرب ب‍عقوبة .

وذكر رئيس اللجنة صادق الحسيني في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "مفارز استخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى نجحت في عملية نوعية قرب بعقوبة من الإطاحة بأربعة عناصر خطيرة للغاية متهمة بالإرهاب وتنتمي إلى داعش".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / ديالى : اعتقال اربعة عناصر ارهابية خطير قرب بعقوبة) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / ديالى : اعتقال اربعة عناصر ارهابية خطير قرب بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).