المنافذ الحدودية تعلن إحباط محاولة تهريب شحنة مواد أرگيلة الكترونية في مطار بغداد

2018/07/17 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن إحباط محاولة تهريب حاوية تحتوي على شحنة مواد أرگيلة الكترونية في مطار بغداد الدولي.وأضاف القيسي، أن "جميع المواد كانت موضوعة في منطقة الهنگر (مدرج المطار)، وهي من المواد الممنوع دخولها للعراق"، موضحا أنه "تم أتخاذ الاجراءات القانونية بحق المواد المضبوطة وفق محضر أصولي واحالتها الى مركز شرطة المطار".

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