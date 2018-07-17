مقتل واصابة 5 من الشرطة الاتحادية بينهم ضابط في كركوك

2018/07/17 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوكأفاد مصدر امني، بمقتل واصابة 5 عناصر من الشرطة الاتحادية بينهم ضابط جنوبي كركوك.

وقال المصدر لـ”النور نيوز”، ان “عبوة تلسفة انفحرت مستهدفة عجلة لآمر الفوج الاول لقوات الشرطة الاتحادیة في قضاء داقوق جنوبي كركوك، ليلة امس، ما اسفر عن مقتل ضابط واصابة 4 من افراد حمایته بجروح”.

وأشار الى “نقل الجثة الى الطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاج”.

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