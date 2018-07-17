العمليات المشتركة تعلن حصيلة الإصابات بين صفوف القوات الامنية خلال التظاهرات

2018/07/17 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت قيادة العمليات المشتركة، حصيلة الإصابات بين صفوف القوات الامنية خلال التظاهرات، فيما تطرق الى الاوضاع في المحافظات ليوم أمس.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، ان “القوات الامنية تتعامل بكل حكمة مع المتظاهرين، ويجب عدم الانجرار وراء من يحاول الاصطدام مع القوات الامنية”، مبينا ان “التوجيهات تضمنت عدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهرين”.

وأشار الى ان “عدد الاصابات بين صفوف القوات الامنية في التظاهرات بلغت 262 اصابة بين ضباط ومنتسبين ومراتب، بينهم 6 في حالة حرجة و30 ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات”.

وذكر رسول، ان “محافظتي النجف وبابل شهدتا استقرارا امنيا دون اي تظاهر، والحياة عادت الى ميسان وكربلاء”، موضحا ان “محافظة ذي قار شهدت اربع تظاهرات انتهت دون الاحتكاك مع القوات الامنية، وبغداد شهدت تجمع في منطقة البلديات وتم التعامل معه وفضه، وآخر في الشعلة وتعاملت القوات الامنية معه بحكمة”.

وأضاف، ان “محافظة البصرة كان فيها اعتصامين، الاول قرب حقل القرنة، والآخر قرب محطة السيبة الغازية، وتم الانتهاء من احد الاعتصامات”، منوها الى ان “المثنى لم تشهد اي تظاهرة”.

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