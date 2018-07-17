النزاهة تكشف عن استرجاع 6 مليارات والقبض على مسؤولين بدوائر في الانبار

2018/07/17 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفصحت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن مجمل عمليات الضبط التي نفذتها في دائرة صحة محافظة الأنبار، التي قادت إلى إرجاع أكثر من (6,000,000,000) ستة مليارات دينار إلى خزينة الدولة، وإلقاء القبض على عددٍ من المسؤولين في دائرة الصحة ومصرف الرافدين في المحافظة.

وأشارت الدائرة في معرض حديثها عن تلك العمليات، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إلى “قيام ملاكاتها في مكتب تحقيق الأنبار من ضبط أصل (خمسة صكوك) في مصرف الرافدين – فرع الأنبار صادرة عن دائرة الصحة في المحافظة، تمَّ بموجبها تغيير عنوان الجهة المستفيدة في مستندات الصرف وكعوب الصكوك”، مؤكدة “تحرير تلك الصكوك ابتداءً إلى مصرف الرافدين – فرع الأنبار – كاستقطاعات لهيأة الحشد الشعبي والنازحين، لكن مدير حسابات دائرة الصحة ومعاونه قاما بتغييرها بالشطب عليها؛ لكي يتم تسلُّم مبالغ الصكوك نقداً”.

وأوضحت، أن “المبالغ التي تمَّ التلاعب فيها تُمثل استقطاعاتٍ من رواتب موظفي دائرة صحة الأنبار المخصَّصة لدعم الحشد الشعبيِّ وإغاثة النازحين”، مشيرة إلى “تمكُّن ملاكاتها من ضبط أصل مستندات الصرف وكعوب الصكوك في حسابات دائرة الصحة”.

وذكر البيان، انه “تمَّ تنفيذ عملية إلقاء القبض على المدير العام لمصرف الرافدين – فرع الأنبار ومدير حسابات دائرة صحة الأنبار وعددٍ من منتسبي الدائرة بناءً على مذكرات ضبطٍ قضائيةٍ، وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمبرزات المضبوطة؛ وعرضها بصحبة المتهمين على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمة التحقيق”.

يُذكرُ أن هيأة النزاهة أعلنت في شهر نيسان الماضي عن تمكنها من ضبط مستندات صرفٍ بأكثر من مليار دينارٍ متلاعبٍ فيها بدائرة صحة الأنبار كانت مخصَّصة للحشد والنازحين.

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