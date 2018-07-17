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وزارة الكهرباء: استهداف خط نقل الطاقة مسيب غازية – رشيد باطلاقات نارية طائشة
2018/07/17 | 16:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واعاعلنت وزارة الكهرباء اليوم الثلاثاء، استهداف خط نقل الطاقة مسيب غازية – رشيد باطلاقات نارية طائشة.وقالت الوزارة في بيان لها: “للأسف الشديد تكررت حوادث استهداف منظومة الكهرباء الوطنية، من قبل أعداء المواطن العراقي، مرة اخرى بسبب الجهل، ومرات بطريقة الاستهداف الممنهج، وآخرها استهداف خط نقل الطاقة الكهربائية الصغط الفائق(مسيب غازية – رشيد)، بأطلاقات نارية طائشة، مساء يوم أمس الاثنين”.واضافت ان ذلك “اثر على ساعات التجهيز في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، ما زاد من معاناة المواطنين، علما ان المنطقة التي حصلت فيها الحادث هي منطقة مبازل وبحيرات اسماك، ما تطلب جهد هندسي واسع لايصال الاليات الى موقع الحادث، وسيتم إنجاز الصيانة من قبل ملاكات وزارة الكهرباء خلال الساعات المقبلة”.

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