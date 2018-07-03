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مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية يرئاسة العبادي
2018/07/17 | 16:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واعبدأت قبل قليل جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية يرئاسة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي .يتبع……..

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